Uitgaanshype microclubben komt naar Breda: dansen van 20.00 uur tot middernacht

17:00 BREDA - Beethoven? Is dat niet die man van eh..? Inderdaad. Het is Beethoven die ooit het beroemde 'papapa-pammm ..papapa-pamm' bedacht. Zijn vijfde symfonie. Later door talloze popmuzikanten in hun tracks verwerkt. Hoe toepasselijk. Want zoals de popsterren van nu, was Ludwig van Beethoven in zijn tijd een heus idool.