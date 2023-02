‘Uiterst redmiddel’: statushouder die niet wil inburgeren in Breda wacht boete

Plan voor clubavon­den tot 6 uur in Breda komt één stem tekort: ‘Ik was er al bang voor’

BREDA - Het scheelde niet veel of Breda had alsnog ruimere sluitingstijden in de nachthoreca gekregen. De motie van Patrick Smans (D66) om tien danceavonden tot 06.00 uur toe te staan, kwam donderdag een stem tekort.