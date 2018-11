UIteindelijke ziet ook Depla een gekozen burgemeester niet zitten

OZB-verhoging Zundert valt lager uit na politieke tussen­komst

0:46 ZUNDERT - Inwoners van de gemeente Zundert krijgen in 2019 toch een wat lagere verhoging van de onroerend zaakbelasting (ozb) dan de 8 procent die eigenlijk in de begroting was opgenomen. Dat besloot de politiek dinsdagavond. Met welk percentage de ozb nu wordt verhoogd is nog niet exact doorberekend. Maar duidelijk is wel dat Zundert aan de belasting geen 350.000 euro, maar 300.000 euro wil overhouden.