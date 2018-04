'Uiteindelijk waren we allemaal ooit chimpansees'

BREDA/BAVEL - De meesten leerden op school hoe Michiel de Ruyter in 1667 dwars over een ketting de Thames opvoer om in Chatham de Engelse vloot te overmeesteren. Droge informatie, Tot je, als Jos Taalman uit Bavel, ontdekt dat één van je voorvaderen als kapitein deelnam aan de actie. ,,Opeens komt het dichtbij."

Taalman pluist al een kleine 25 jaar zijn eigen stamboom na. En hij is niet de enige. Als voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging West Noord-Brabant, ziet hij de belangstelling voor onderzoek naar de eigen afkomst gestaag toenemen.

Verbondenheid

Raar vindt hij dat niet, integendeel. ,,Kijk", zegt hij, terwijl hij in het Bredase Stadsarchief talloze papieren voor zich op tafel legt. ,,Dit is nou zo leuk. Tijdens het onderzoek naar je eigen voorouders, komt onwillekeurig de vraag in je op wat die persoon nou precies heeft gedaan. Wat gebeurde er in zijn tijd? Hoe zag het er uit? Via je eigen persoonlijke historie gaat de geschiedenis leven. Je voelt je ermee verbonden."

Zelf stuitte hij op Goudse, Amsterdamse, Zeeuws-Vlaamse en Oost-Vlaamse voorouders. Een luitenant-admiraal uit 1745. Een baljuw van Goes. En: ,,Ja een Taalman die in 1610 vanuit Oost-Vlaanderen naar Hulst vluchtte."

Hij weet: ,,Het waren zware tijden met veel oorlogen. Op zoek naar meer veiligheid, economische kansen, vluchtte de bevolking." Het vormde Taalman. ,,Wie in zijn eigen geschiedenis duikt, ziet migratiestromen. Vluchtelingen, zoals we nu ook kennen, zijn van alle tijden. Religie, economie en veiligheid zijn al eeuwen motieven om huis en haard te verlaten."

Vluchtelingen

Als nazaat van een Vlaamse vluchteling oordeelt hij dan ook niet over zijn huidige buren in het Bavelse Koetshuis, Syriërs, die net als die ene Taalman uit 1610 naar Nederland kwamen op zoek naar geluk en veiligheid.

Alleen: ,,Die vlucht is wel onhandig voor mijn onderzoek. Ik weet dat er in 1300 een Taalman leefde rond Gent. Maar is die familie van die man uit 1610? Ik weet het niet. Mijn onderzoek liep er vast."

Het was om die reden dat hij besloot DNA-onderzoek te laten doen. Reuze-hip in Amerika, waar inmiddels miljoenen inwoners via hun erfelijk materiaal proberen iets meer over de persoonlijke geschiedenis te weten te komen.

Perzië

De uitkomst? Taalman pakt kaarten met talloze lijnen. Toont hoe de wereld in hem vertegenwoordigd is, wijst naar een lijn die 10.000 jaar terug gaat. ,,Van vaderskant kwam ik via Perzië in het Midden-Oosten terecht." Moeder? ,,Ja, die komt, maar dan hebben we het over 20.000 jaar geleden ook uit die hoek."

,,Ach", lacht hij: ,,Uiteindelijk komen we allemaal van een chimpansee." Maar alle gekheid op een stokje: ,,Het is leerzaam en leuk om zo via die erfelijke lijnen te ontdekken hoe je deel uitmaakt van de stokoude geschiedenis van de mensheid."

DNA-onderzoek

Zaterdag houdt de NVG in zaal Vianden aan het Bredase Schoolakkerplein samen met het Stadsarchief en Familiekunde Vlaanderen, vanaf 13.30 uur een bijzondere, gratis studie-bijeenkomst over stamboomonderzoek aan de hand van DNA. Belangstellenden kunnen zelf ontdekken wat er te leren valt over de eigen stamboom aan de hand van DNA en kunnen zich inschrijven voor zo'n DNA- onderzoek. Dat is duur, 140 euro: ,,Maar dat is goedkoper dan commerciële bureaus aanbieden."