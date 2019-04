Uitbreiding logistiek leidt tot zorgen langs zuidelijke rondweg Breda

In een brief aan de gemeenteraad laat Lawrence van Woensel, voorzitter van de Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg, weten dat hij eerder deze maand is opgeschrikt door een artikel in BN DeStem. Daarin staat dat bij Breepark grond is verkocht voor de vestiging van een distributiecentrum. Ook aan de westkant van de stad, bij Rithmeesterpark, doet zich zo’n ontwikkeling voor.