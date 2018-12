Uitbreiden losplaats aan Mark? Nee, luidt het advies

BREDA - De gemeente Breda adviseert de provincie geen medewerking te verlenen aan uitbreiding van de laad- en losplaats van afvalverwerkingsbedrijf Verhoeven aan de Eikdonk (Krogten). De gemeente zet in op vergroening van de oevers, vreest voor de pleziervaart en precedentwerking. Bij het bedrijf snappen ze er niks van: ‘We zetten hiermee juist in op duurzaamheid’.

Verhoeven is gespecialiseerd in breken van puin, zeven van grond en grof sorteren van afvalstoffen. ,,We slaan ook zand en grond over voor de gemeente”, vertelt Hugo Beute, manager milieu en transport bij het verwerkingsbedrijf. In mei 2017 kreeg Verhoeven, zo valt te lezen in een raadsstuk, een omgevingsvergunning voor een lossteiger van tien meter breed, grenzend aan het bedrijfsperceel langs de Mark.

Compromis

Er is toen volgens B en W gekozen voor een compromis tussen ecologie, groen aanzicht en economie. Maar een steiger van tien meter breed is bij nader inzien niet praktisch, geeft Beute aan. In dat geval zou de loskraan vast op de steiger blijven staan. Daardoor moet het schip steeds verplaatsen om gelost en geladen te worden. ,,Bij een loskade over circa vijftig meter breed, kan de kraan verplaatsen en het schip blijven liggen. Ook kun je dan direct de bulkgoederen op de juiste plaats op de kade lossen.”

B en W stellen er tegenover dat uitbreiding van de steiger hinderlijk kan zijn voor de pleziervaart en een te grote aantasting is van de ecologische zone. Onzin, zeggen ze bij Verhoeven. Beute: ,,Het argument dat de losplaats de pleziervaart in de weg zou zitten vind ik niet realistisch. We zitten aan de rand van Breda, ik kijk aan tegen de brug van Terheijden. De Mark is hier voldoende breed om beroepsvaart en recreatievaart ruimte te bieden. Recreatievaart? Daar zijn mensen in geïnteresseerd vanaf de Singels.”

Quote Het argument dat de losplaats de plezier­vaart in de weg zou zitten, vind ik niet realis­tisch. Hugo Beute, Manager bij Verhoeven

Bijplanten

Ter compensatie van de natuur wilde het bedrijf extra groen bijplanten. Beute: ,,Het waterschap keurt de plannen goed en heeft de vergunning afgegeven.” Eveline Overbeek van waterschap Brabantse Delta bevestigt: ,, Wij zien geen belemmering om aan die kant van de Mark een damwand te plaatsen. We hebben afspraken gemaakt dat er aan de overkant van de Mark ecologie voor terug moet komen. Er is genoeg ruimte om dat te realiseren. Daarom zien wij geen bezwaar.”

Beute benadrukt tevens dat het vervoer over water goedkoper is dan in vrachtwagens over de weg: ,,De wegen slibben dicht in Breda. En de uitstoot per ton van een schip is veel minder dan die van vrachtwagens. We zetten hiermee juist in op duurzaamheid. Ook een speerpunt van gemeente Breda.”

Natuurnetwerk

Toch adviseren B en W de provincie, die bevoegd gezag is bij de vergunningaanvraag, de losplaats niet toe te staan. Het college schermt ermee dat de Mark onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Daarin staat dat aan het water in stedelijk gebied een vijftig meter brede natuurstrook moet worden ingericht tegen invloeden van licht of geluid. De gemeente wil daar meer werk van maken, vooral ook omdat aan de zuid- en noordkant van de stad al het nodige aan natuurontwikkeling en verbindingszones is gedaan. ,,Maar tot op heden is niet of nauwelijks invulling gegeven aan de ecologische zone langs de Benedenmark.”

Terwijl het water volgens B en W zo belangrijk is voor de stad en het Marklandschap. ,,De Mark is een recreatieve poort van Breda. Kleine plezierboten komen via de Mark naar de stad, waar geïnvesteerd wordt in diverse aanlegsteigers. Door het toestaan van laad- en losplaatsen wordt een systeem van bebouwde kades gecreëerd. Een combinatie van beroepsvaart en pleziervaart op smalle vaarwegen als de Mark kan leiden tot onveilige situaties.”