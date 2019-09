Uitbraak norovirus bij Amarant Rijsbergen nog niet onder controle

Raad Breda wil meer vrouwen aan de top, ook bij gemeente

16:30 BREDA - De raad van Breda vraagt zich unaniem af over er wel genoeg vrouwen werken bij de gemeente. In een brief die is ondertekend door alle fracties worden burgemeester en wethouders gevraagd hoe het zit met de verhouding man-vrouw op het stadskantoor.