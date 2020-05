Uitbaters kunnen niet loslaten, dus restaurant ByTater in Teteringen gaat door

UPDATE + VIDEO ‘Gegijzelde’ medewerker jeugdgevan­ge­nis Hey-Acker bevrijd door arrestatie­team, drie jongeren aangehou­den

18:28 BREDA - In de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is donderdagmiddag een medewerker bevrijd door een arrestatieteam na een ‘gijzeling’ op een afdeling. Bij de inval in de gevangenis zijn drie jongeren aangehouden.