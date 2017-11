Uit verveling naar de training

hup nacOok bij doodgewone trainingen van NAC staan vaak trouwe supporters te kijken. In regen, kou, of zonneschijn. Wat brengt ze daar?

Het Autotaalglas Trainingscentrum oogt om half 11 - het eigenlijke aanvangstijdstip van de training - verlaten. Een kwartier te laat wandelen de drie keepers van NAC, samen met trainer Jelle ten Rouwelaar, het veld op. Strakblauwe hemel, een heerlijk nazomerzonnetje; ideale weersomstandigheden voor een goede training.

Duim omhoog

De tachtigjarige Ad Verheulen uit Zundert bezoekt hooguit eens in de twee weken een training. Hij heeft uitgesproken meningen over 'zijn' club. ,,Weet je: er wordt niet gebouwd aan het eerste elftal. Er is geen basis. Die huurlingen zullen vast goedkoop zijn, maar volgend jaar staan er weer twintig anderen", verzucht hij.

En over de keepers: ,,Bertrams was niet goed genoeg voor Willem II, die Aussie heeft volgens mij nog nooit in een goal gestaan. Ofnie, Andries?", roept hij naar doelman Noppert. Die heeft het hele gesprek niet gehoord en steekt dus maar gewoon zijn duim op. Verheulen: ,,Veel connectie krijg je ook niet met de spelers."

Seizoenkaart

Om 11 uur betreedt de selectie alsnog het veld en begint aan de warming-up. Verheulen heeft het werk van de vier keepers dan wel gezien en verhuist naar een ander plekje om naar de spelers te kijken.

Hij heeft dit jaar voor het eerst van zijn leven een seizoenkaart, samen met zijn zoon, kleinzoon en schoonzoon. Op de B-Side nog wel. Maar waarschijnlijk is het ook gelijk voor het laatst. ,,Ik ga liever naar V.V. Zundert en Moerse Boys, bij NAC kijkt niemand naar het voetbal en ik wil het spel wel goed kunnen volgen." Verheulen bezoekt de trainingen van NAC als hij er zin in heeft en zich verveelt. En als het weer het een beetje toelaat. Het is toch in de buurt. Vaak ontmoet hij hier ook anderen, zoals iemand uit Etten-Leur en iemand uit Ulvenhout.

Vandaag is hij echter alleen. Gemiddeld komen er zo'n vier mensen naar de trainingen, in de schoolvakanties is het wat drukker.

Supporter nummer 2

De 31-jarige Thomas Ridder uit Koudekerke is vandaag de ándere supporter. Hij heeft vakantie van zijn werk en is op weg naar zijn ouders, in Breda. ,,Het ligt op de route en het is heerlijk weer. Ik twijfelde tussen een training van het Nederlands Elftal en NAC; NAC was wat logischer."

Ridder is trainer van het eerste van VCK uit zijn woonplaats. Derdeklas zaterdag. ,,Dat is de voornaamste reden dat ik hier ben. Ik kijk naar de oefenstof, dat vind ik leerzaam en inspirerend. Ik ben ook nog eens NAC-supporter, dus het is een combinatie."

Verheulen heeft het na een kwartier wel gezien. Vanmiddag is er nog een training, maar die is besloten. ,,Want stel je voor dat die drie bezoekers dat wel zien. Al die geheimen, je moet je tegenstanders ook niet wijzer maken", klinkt het, doordrenkt met cynisme.