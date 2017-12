Uit het oog, niet uit het hart: deze Bredanaars zetten zich weer in voor Serious Request

Eddy Mangnus over Vitalis-actie Serious Distance

,,We gaan 140 kilometer lopen met zeven studenten van Vitalis College in Breda. Deden we in 2015 ook, toen het Glazen Huis in Heerlen stond. Vorig jaar zijn we niet in actie gekomen. Toen stond het huis in Breda, dus dat zou een korte tocht worden. Maar nu, dit jaar, is het een leuke afstand. Ik heb er zin in. De actie is leuk, en voor ons is deze tocht ook leuk om te doen.''