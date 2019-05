Uber Eats in Breda: Big Mac thuis laten bezorgen

BREDA - Een hamburgermaaltijd bij McDonald's bestellen en die vervolgens thuisbezorgd krijgen. Dat kan vanaf donderdag 20 juni in Breda. Op dat moment is bezorgservice Uber Eats in de stad actief.

Het gaat in eerste instantie om de McDonald's aan de Karnemelkstraat. Mogelijk volgen andere zaken later. Breda telt zes vestigingen van de fastfoodketen, inclusief de twee op Hazeldonk.

Wereldwijd

Uber Eats is een zijtak van het wereldwijde taxibedrijf Uber. Wereldwijd zijn meer dan 40.000 restaurants bij de dienst aangesloten. De app is vergelijkbaar met bezorgdienst Deliveroo die al eerder in Breda van start ging. Wat de Nederlandse markt betreft is Uber Eats in juni 2017 voor het eerst in Amsterdam gelanceerd. Daarna volgden Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Delft, Groningen, Leiden, Haarlem en sinds kort ook Eindhoven. Tilburg volgt net als Breda binnenkort. In al die steden heeft McDonald's het McDelivery-concept uitgerold, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Uber Eats-dienst.

Fietsbezorgers

Chris Mallett, restaurantmanager van de McDonald’s aan de Karnemelkstraat in hartje centrum, vertelt dat het de bedoeling is dat vrijwel het hele assortiment besteld kan worden. “Maar wellicht dat we in eerste instantie beperkt beginnen. Eten bestellen zal mogelijk zijn tussen 11 uur ‘s ochtends en 11 uur ’s avonds. Fietsbezorgers zullen de bestellingen afleveren bij de klant”, aldus Mallett.

Quote Binnen maximaal tien minuten moet het eten bezorgd zijn Chris Mallett, restaurantmanager McDonald's Breda

Bestellen van eten gaat via een app. Om ervoor te zorgen dat het voedsel niet klef is als de bezorger het bij de klant aflevert, wordt er in een straal van maximaal twee kilometer rond de zaak bezorgd. Mallett: “Binnen maximaal tien minuten moet het eten bezorgd zijn. Het systeem maakt gebruik van gps, hierdoor kun je ook iets bestellen als je bijvoorbeeld in het park zit.”

Warmhoudboxen