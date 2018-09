Tzorg Breda hoeft niet met de billen bloot

Maes vond dat Haagh daarmee het probleem bagatelliseerde: ,,U neemt het op voor managers die hun wanbeleid goedpraten!’’ De SP-chef kreeg geen steun van VVD-raadslid Sven Planken . Die vroeg zich af waar nu precies over is geklaagd: ,,Over het niet vervangen van een incontinentieluier of over een kastje dat niet is schoongemaakt?’’



Ook andere fracties waren sceptisch, al zei Erwin Hoek (PvdA) dat er wel een ‘duidelijk signaal is afgegeven dat er structureel iets aan de hand is in de zorg’.



Uiteindelijk stemden alleen CDA, SP en GroenLinks voor de motie. Dat betekent dat Tzorg niet bang hoeft te zijn dat er een onderzoek komt naar een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van de zorg tijdens de zomer van 2018.