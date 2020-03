Typisch Bredaas SP-boegbeeld Pieter Teurlings onverwacht overleden

BREDA - Pieter Teurlings, tot voor kort fractiemedewerker van de SP in Breda, is onverwacht op 50-jarige leeftijd overleden. Dat hebben de Bredase socialisten bekend gemaakt. Ze roemen Teurlings’ tomeloze energie en enthouiasme, zijn gulheid, warmte en bescheidenheid’.

Teurlings was met name in Breda-Noord een bekend gezicht. Daar was hij onder meer betrokken bij het Bewonersinitiatief Hoge Vucht en Buurthuis Geeren-Noord. Dat hij zich niet voor de details schaamde blijkt uit zijn inzet voor bijvoorbeeld het behoud van een wipkip aan de Grote Houw in Heusdenhout.

Gezicht van de SP

Bij het bekendmaken in het najaar van 2019 van zijn afscheid als fractiemedewerker, liet fractievoorzitter Bas Maes weten dat ‘Pieter in al die jaren echt is uitgegroeid tot een bekend gezicht van de SP in de stad’.