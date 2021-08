Twintig fietsen voor Bredase kinderen die daar eigenlijk geen geld voor hebben

Inspanning

De fietsen gaan naar kinderen in Bredase gezinnen die geen geld hebben voor deelname aan een sport of culturele activiteit, laat staan voor de aanschaf van een fiets. Dat kan tot gevolg hebben dat sommige kinderen niet dezelfde kansen krijgen die voor hun leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn.

De actie ‘Breda fietst voor Breda’ helpt mee om dit probleem voor een deel op te lossen. Wethouder Daan Quaars (Mobiliteit, VVD) vindt het een goede zaak dat twintig kinderen vanaf september wel op de fiets naar school of hun vrienden kunnen. ,,We zijn een fietsland en Breda ligt in een unieke fietsregio’’, aldus Quaars in een persbericht. ,,Zo vroeg mogelijk leren fietsen maakt kinderen zelfstandig en zorgt ervoor dat zij zich later ook veiliger voelen in het verkeer.’’