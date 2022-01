Twijfels over de oppepprik, zijn we vaccinatie-moe? ‘Genoeg is genoeg’

Zundertse acteur Frans Dam te gast bij SPLNTR! op NPO 3

ZUNDERT - Model en acteur Frans Dam, die in Sprundel werd geboren, in Zundert opgroeide en in Breda naar school ging, is zaterdagavond om 22.10 uur te gast in het televisieprogramma SPLNTR! op NPO 3.

21 januari