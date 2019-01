Twijfels over Bredase ambities om 6000 woningen te bouwen

BREDA - De ambitie om in vier jaar tijd zesduizend woningen te bouwen in Breda, is bijzonder moeilijk te verwezenlijken. Uit een inventarisatie van BN DeStem blijkt dat, wanneer zelfs de meest boterzachte bouwplannen worden meegeteld, vijfduizend woningen op dit moment het maximaal haalbare is.

Het getal van zesduizend is vorig jaar opgenomen in het coalitieakkoord van VVD, D66 en PvdA. Maar ook de wethouders Paul de Beer en Daan Quaars bevestigen in een interview dat de bouw van zoveel woningen niet ‘vanzelfsprekend haalbaar is.’

Ouderen

Ook experts uit de Bredase vastgoedwereld zetten kanttekeningen bij de gemeentelijke ambities. ,,Hoe trigger je ontwikkelaars om te bouwen voor ouderen en starters?’’ Jan-Joost van Dijk van het Bredase Van der Sande Makelaars zou het graag weten. Hij stelt dan ook een relevante vraag. De gemeente hoeft maar het groene licht te geven en de bouwers gaan aan de slag. Wat dat betreft is de ambitie om 6000 woningen te bouwen niet onrealistisch, zegt Van Dijk. Maar wordt er ook gebouwd voor de goede doelgroep, de mensen die op zoek zijn naar een woning in de categorieën goedkoop en middelduur?

Locatie

Bouwen voor doelgroepen is grotendeels afhankelijk van de locatie, zegt Jan Voesenek, directeur van de Nederlandse Bouw Unie NBU. ,,Wie de voormalige Kamer van Koophandel in Ruitersbos koopt voor miljoenen euro, bouwt daar geen sociale woningen. Maar op het terrein van de voormalige Kerry-fabriek in Tuinzigt kunnen we een mooie mix wegzetten’’, zegt Voesenek.

Een goede mix is broodnodig, want nu verhuizen te veel mensen naar Etten-Leur of Oosterhout, zegt Jef Havermans, directeur van HPO Vastgoed. ,,En staar je ook niet blind op grootstedelijke ontwikkelingen in de stad zelf’’, is zijn advies. ,,Als je wil versnellen, zoek dan ook naar ruimte in de dorpen. Daar ligt de infrastructuur vaak al klaar en kun je zo honderden woningen uitrollen.’’

Bureaucratisch

Burgemeester en wethouders proberen de gemeenteraad warm te krijgen voor maatregelen die leiden tot minder bureaucratisch gedoe en dus sneller bouwen. De meerderheid van de raad ziet daar wel iets in ziet zitten, bleek onlangs, ook al moet er dan wel wat invloed worden ingeleverd.

Het versnellen van procedures alleen is niet genoeg, zegt NBU-directeur Voesenek: De gemeente doet te lang over het beoordelen van plannen. Dat kan anders door bijvoorbeeld beter samen te werken in een klein team ambtenaren, elkaar deadlines te stellen en die ook nakomen.”

Maar zelfs dan zitten er grenzen aan de versnelling die Breda zo graag wil, zegt Havermans: ,,Zeker wanneer er nog geen kant en klaar bestemmingsplan is. Zo’n ingewikkeld traject kost je al snel elf maanden tot een jaar. Daar kun je verder weinig aan doen.’’