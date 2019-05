Twijfel over nut uitbreiding Hotel Mastbosch: ‘Plannen voor 715 kamers in de omgeving’

Zo twijfelt de Raad of er wel behoefte is aan een uitbreiding van 47 naar 100 kamers. Volgens de gemeente zitten er in Breda zo’n 390 nieuw te bouwen hotelkamers in de pijplijn. Ook zou er nog voldoende ruimte voor Hotel Mastbosch zijn.

De tegenstanders komen zelf na een berekening uit op concrete plannen voor 715 kamers in de onmiddellijke regio. Nieuwe initiatieven in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Kaatsheuvel en Tilburg moeten ook meegenomen worden, stellen zij. Kortom, de gemeente zal nog eens haarfijn moeten uitleggen of er dan nog wel behoefte is aan een dergelijke uitbreiding van Hotel Mastbosch.

Mindervaliden

Behalve meer kamers wil het hotel ook meer faciliteiten aanleggen, zoals een zwembad en sauna. Het hotel gaat zich vooral richten op mindervaliden. Om die reden wil eigenaar Peter Werther ook een veilige verkeerssituatie, “straks moeten mensen met rolstoelen de straat oversteken, dan moet het wel veilig zijn", zei hij in een eerdere zitting.

Quote Straks moeten mensen met rolstoelen de straat oversteken, dan moet het wel veilig zijn Peter Werther, hoteleigenaar

Tegenstanders vrezen dat door de uitbreiding de verkeerssituatie alleen maar slechter wordt. De gemeente en hoteleigenaar bezweren dat er straks alleen aan gedaan wordt om de wegen bij het hotel en de toegang tot het Mastbos veiliger te maken. Werther hoopt op verkeersdrempels en een verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/u.

Groenblauwe mantel

De Raad van State is niet overtuigd van de toekomstige verkeerssituatie en wenst een beter verkeers- en parkeeronderzoek. Ook omdat een deel van het parkeerterrein in de zogenoemde ‘groenblauwe mantel’ is gepland. Het hoogste bestuursrechtscollege twijfelt of dat wel kan.

Bovendien vreest de Raad dat er door de uitbreiding van het aantal kamers de nu al grote parkeeroverlast in de omgeving van het hotel alleen maar groter wordt. Ook daarvoor draagt het gemeentelijke bestemmingsplan geen oplossing aan.

Vleermuizen