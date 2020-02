Twijfel over nut en noodzaak ‘maatschappelijke diensttijd’ van jongeren Breda en Zundert

video Boa's in Drimmelen komen veel agressie tegen: ‘we melden alleen de extreme gevallen’

8:02 MADE – Drugs, afval, vandalisme en verkeersoverlast. Het aantal meldingen is in zeven jaar verviervoudigd in de gemeente Drimmelen. Daarnaast neemt agressie richting handhavers toe. Boa’s Roy Lagendijk en Jaap van Leeuwen: ‘Vorig jaar kregen we 1.200 meldingen en werden we dagelijks vervloekt’