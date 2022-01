Twijfel je over de boostervaccinatie? Heb je pas na wikken en wegen een derde prik genomen?

Woonruimte boven Bredase winkels staat massaal leeg, en dat moet anders vindt D66

BREDA - Om de krapte op de huizenmarkt in Breda te bestrijden, moeten de verdiepingen boven winkels die leegstaan worden omgebouwd tot woningen. Er is wel een probleem: veel eigenaren van onroerend goed voelen er niets voor om een extra voordeur aan te brengen in hun etalage.

4 januari