Tweetal uit Breda mishandelt concertganger uit Roosendaal, mogelijk ook vrouwen aangerand

BREDA - Een 25-jarige man uit Breda en een 20-jarige man uit Prinsenbeek zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden vanwege een mishandeling. Het slachtoffer is een 21-jarige inwoner van Roosendaal. De daders hebben mogelijk ook twee vrouwen aangerand. Dat onderzoekt de politie nog.

Zij deden daarvan aangifte, meldt de politie. In verband met de privacy worden hun leeftijden en woonplaats niet genoemd. De vrouwen zouden in een café door één of beide mannen onzedelijk betast zijn.

De aanhouding vond plaats op de Nassausingel, rond 3.40 uur in de nacht. Het Roosendaalse slachtoffer van de mishandeling verklaarde bij de politie dat hij met vrienden het concert in het Valkenberg bezocht had. In dat park is in deze periode op dinsdagavonden een concert, ditmaal van de band Handsome Poets. ,,Na afloop voegden zich nog twee voor hem onbekende jongemannen bij hen.”

Ruzie in auto

Ze bezochten enkele cafés. Daarna liepen ze richting hun auto, die geparkeerd stond op het Chasséveld. ,,Daar stapten de twee mannen ook in de auto waarmee het vijftal naar Breda was gekomen. Er ontstond ruzie, waarna aangever een duw kreeg en door beide mannen in het gezicht werd geslagen.”