Tweetal met vermoedelijk vuurwapen in auto aangehouden bij benzinestation in Breda

De politie kreeg een melding binnen dat een tweetal met een vuurwapen was gezien in een auto nabij Breda. Rond 21.00 uur kreeg de politie de auto in het vizier. Die stopte bij een tankstation, waarna de politie met kogelwerende vesten op het tweetal afliep.

Ze werden gecontroleerd en daarop aangehouden. Onduidelijk is of er daadwerkelijk een vuurwapen is gevonden. Wel was er reden om tot de aanhouding over te gaan. De Opel Corsa is ook meegenomen.

De politie verwacht later in de avond of vrijdagochtend meer te kunnen zeggen over het incident.

Volledig scherm Politie houdt twee personen aan bij tankstation aan de Graaf Engelbertlaan Breda. © Perry Roovers / MaRicMedia