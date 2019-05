Tweetal aangehouden in Breda: verdacht van diefstal scheerapparaten

FOTO'S Bredase bewoners trots op hun Blind Walls

10:00 BREDA - Vijf jaar geleden werden de eerste ‘blinde muren’ in Breda beschilderd door kunstenaars. De Blind Walls Gallery die daar uit voorkwam telt inmiddels meer dan tachtig kunstwerken. De ambitie van de organisatie, die met pandeigenaren overlegt en kunstenaars uitnodigt, is om in 2021 op honderd kunstwerken uit te komen in Breda.