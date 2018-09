Tweeling scoort met voetbalkwis

Volledig scherm De broers Ron (achterin beeld achter de laptop) en Ron Verheijen (achter aan de tafel in blauw shirt) organiseren regelmatig een sportquiz, waar veel vraag naar is in de regio. Hierbij Ut Krisje in Rijsbergen, waar het allemaal begon. Foto Pix4Profs / Johan Wouters © Pix4Profs / Johan Wouters

Dochters Pfaff

Wanneer kwispelende kwissers achter hun bier en bitterballen stoefen dat ze wel heel veel weten op voetbalgebied, gooien Frank en Ron er om te pesten een clublogo van een Tsjechische tweedeklasser tussendoor. Of ze vragen de fanaten die zojuist allemaal hun mobieltjes hebben moeten inleveren bloedserieus naar de namen van de drie dochters van oud-keeper Jean-Marie Pfaff (Kelly, Debby en Lyndsey, jb).

Volledig scherm Frank (links) en Ron Verheijen: voetbalkwismasters uit Rijsbergen © Pix4Profs / Johan Wouters

De Verheijens zijn een eeneiïge tweeling. Ze wonen in hetzelfde dorp, zijn beiden getrouwd, hebben allebei een zoon en een dochter, zijn fan van PSV en kicken samen op bezoek aan aparte voetbalstadions.

En ze voetbalkwismasteren dus.

Hebben jullie niks beters te doen?

,,Ongetwijfeld, maar we vinden dit gewoon leuk. Niet voor het geld, maar voor het plezier, een avondje weg, het publiek en de voetbalhumor. Het is een beetje uit de hand gelopen, dat wel. Zeven jaar geleden voor de gein een keertje in ons Rijsbergse café Ut Krisje , nu een keer of tien per jaar in de wijde regio. Maar binnenkort ook in het Belgische Lierse. En iedere keer volle bak."

Het geheim?

,,Dat is er niet. Het is een ouderwetse voetbalavond. Wij proberen goede vragen te verzinnen, zorgen voor wat afwisseling, praten de avond aan elkaar en er mag gewoon gedronken en gemauwd worden. Het is soms bloedfanatiek, maar het moet in zo'n zaal of café vooral gezellig zijn."

Wat is een goede voetbalvraag?

,,Waar een deel het antwoord wel op weet en een ander deel niet. Simpel. Het moet voor alle deelnemers leuk blijven. Maar het beste team hoort uiteindelijk toch te winnen, dus heb je instinkertjes nodig en items voor de échte voetbalfreak. Dus in welke minuut werd het winnende Ajax-doelpunt in de Europacup I-finale tegen Juventus gescoord? (kopbal 'goudhaantje' Johnny Rep, 4e minuut, jb)"

Welke vraag verzonnen jullie het eerst?

,,Echt de eerste vraag die we stelden was naar de afmetingen van een doel (7.32 x 2.44 centimeter binnenwerks , jb). Gek genoeg wist niemand dat. Tegenwoordig kun je daar niet meer mee aankomen in een beetje voetbalkwis: dat leren ze allemaal uit hun hoofd. Dus zoeken we orginele dingen. In boeken over voetbal, tientallen jaargangen van de VI, op internet, via vrienden; het houdt nooit op. Eigenlijk zijn we daar iedere dag mee bezig. Vaak komen mensen naar ons toe met suggesties."

Wat was jullie slechtste vraag ooit?

,,Hoe noemen ze in Noorwegen hun eredivisie? Dat was een héle slechte vraag. Niemand wist het antwoord en wij konden het niet uitspreken. Zoiets als: tieplagal of tietenbal... Je moest het in ieder geval schrijven als Tippeligaen en zelfs dat klopte niet meer, want inmiddels noemen ze het de Eliteserien. Ja, da's als organisatie vragen om ellende en discussie in zo'n kroegkwis."

Wie van jullie weet het meeste over voetbal?

,,Lastig, lastig", vindt Frank, die bescheiden wil blijven. ,,Onze Frank, absoluut", zegt Ron, ,,die weet álles van voetbal. Maar ik weet de rest..."

LEZERSKWIS ZONDER PRIJZEN

(niet spieken, antwoorden elders op deze pagina)

1. Bij welke club behalve PSV was cultheld Berry van Aerle ook profvoetballer?

2. Wat is de hoogste eindklassering ooit van RBC in de Eredivisie?

3. In welk jaar werd NAC landskampioen?

4. Met welke drie clubs zat Willem II in het seizoen 1999-2000 in de poulefase van de Champions League?

5. Waar staan de letters T, O en P voor in de naam TOP Oss?

6. Bij welke twee Brabantse profclubs heeft Henk Vos niet onder contract gestaan?

7. De best bezochte thuiswedstrijd van Helmond Sport is ieder jaar tegen een Brabantse tegenstander. Welke?

8. Met welke club promoveerde en degradeerde Bredanaar Jean-Paul van Gastel in de seizoenen 2001-2002 en 2002-2003?

9. Wie was PSV-aanvoerder in de gewonnen Europacup-finale tegen Benfica?

10. Welke club was de laatste tegenstander van RBC in het profvoetbal en wat was de uitslag?

Volledig scherm De Rijsbergse tweeling Frank (links) en Ron Verheijen tijdens hun kwis bij voetbalclub Gesta (Galder En Strijbeek Ten Aanval). Foto Johan Wouters/Pix4Profs © Johan Wouters / Pix4Profs

ANTWOORDEN: