Tweedehands bloeit als nooit tevoren: tiende kringloopwinkel in Breda

Een kleintje is die tiende winkel bepaald niet. Aan de Valkenstraat gaat vandaag Goedkoop en Zo van start. Een kringloopwinkel met een oppervlak van 2.500 vierkante meter van eigenaar John Semerel die ook al een zaak onder dezelfde naam in de Oranjeboomstraat bezit en een tweedehandszaak in Oosterhout heeft.

De zaken gaan goed. Dat blijkt ook wel uit de cijfers van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Vorig jaar nam het aantal officieel geregistreerde kringloopbedrijven voor het vierde achtereenvolgende jaar toe met 7% toe. Ook de gemiddelde omzet steeg opnieuw, dit keer met 4%, tot ruim honderd miljoen euro.

Big business

Kringloop is big business geworden. De tijd dat we het over een paar stoffige winkeltjes hadden, volgepropt met ongewassen spulletjes voor de minst bedeelden, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig zijn het trendy zaken met een gelikte presentatie, waar jong en oud, arm en rijk, over de vloer komt.

Het palet aan kringloopwinkels in Breda is divers. Van zaken waar zo’n beetje alles wordt aangeboden zoals Goedkoop en Zo, tot winkels die zich beperken tot gebruikte kleding of ideële organisaties als Terre des Hommes of het Rode Kruis die er hun eigen winkeltje op na houden. Soms met behulp van subsidie, maar vaak zonder, zoals Goedkoop en Zo.

Hip

Allemaal hebben ze over klandizie niet te klagen. Tweedehands is hip. ,,Helemaal waar’’, weet Semerel die zich met drie kringloopzaken in de regio zich tot de ongekroonde koning van de tweehandsmarkt heeft ontpopt. ,,Een paar jaar geleden was kringloop taboe. Daar wilde je liever niet gezien worden. Nu loopt iedereen zo'n winkel binnen.‘’

Verrassen

Een verklaring voor die ommezwaai heeft Semerel wel. ,,Klanten laten zich graag verrassen. In een kringloopwinkel weet je nooit wat je er zult aantreffen. Het is een avontuur. Bovendien is het tegenwoordig hip als je thuis iets hebt dat van de kringloper vandaan komt. Iets leuks scoren voor weinig geld, daar gaat het om.’’

Goede doelen

Over geld gesproken. Met twee goedlopende kringloopzaken en een derde die vandaag opent, zal Semerel die eerder een rechtszaak uitvocht over het eigenaarschap van een kringloopzaak in Tilburg, daar ongetwijfeld een goed belegde boterham aan overhouden. Toch? ,,Neeee‘’, ontkent Semerel, ,,dat zie je verkeerd. ,,Veel van wat we in de winkels verdienen gaat naar goede doelen zoals Kika, steungezin.nl enzovoorts. Natuurlijk betalen we de vaste lasten zoals de huur van de opbrengsten. Maar verder: we werken hier met vrijwilligers en zelf word ik er ook niet rijk van. Daar gaat het me ook niet om. Het is gewoon leuk werk.’’

Gouden deurklinken

Het klinkt bijna te mooi om te waar. ,,Maar echt‘’, bezweert Semerel, ,,geld is voor mij niet belangrijk. Bij mij thuis staat ook alles vol met spulletjes van de kringloper.‘’ Een vrijwilliger die toevallig langsloopt lacht. ,,Nee hoor, gouden deurklinken zul je bij John echt niet aantreffen.‘’

Om zijn drie winkels gevuld te krijgen heeft Semerel zijn eigen ontruimingsbedrijf opgericht dat door het hele land actief is. Wie van zijn spullen af wil en geen zin heeft zelf naar de stort te rijden, kan Semerel inschakelen. Tegen betaling wordt vervolgens het huis leeggehaald en bruikbare spullen over de winkels verdeeld.

Het is een business-model dat meer kringloopwinkels er op na houden. Toch, zegt Semerel, zijn die ontruimingen niet voldoende om zijn drie winkels te bevoorraden. ,,Als we honderd van die opdrachten per jaar binnenkrijgen is het veel. De andere spulletjes moeten echt uit het gratis ophalen bij de mensen thuis komen. Gelukkig worden we veel gebeld. Dagelijks gaan we wel twaalf of dertien adresjes af.‘’

Is tien de max?

De vraag is waar het ophoudt. Zit Breda met tien kringloopwinkels aan zijn max? Ter vergelijking: Tilburg telt er vijftien. Nijmegen zelfs 21. Semerel: ,,Ik durf het niet te zeggen. Op dit moment heb ik mijn handen vol aan mijn twee winkels in Breda en denk ik niet na over nog een zaak. Maar voor de toekomst?‘’ Opnieuw die grijns: ,,Als iemand een geschikt pand denkt te hebben mogen ze altijd bellen.‘’

Volledig scherm Aan de Valkenstraat in Breda gaat vandaag opnieuw een kringloopwinkel open. Maandag legde eigenaar John Semerel en de laatste hand aan het assortiment. © Pix4Profs-Ron Magielse