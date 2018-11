Tweede verdachte schietpartij Breda opgepakt in Alblasserdam

BREDA/ALBLASSERDAM - De politie heeft donderdag in Alblasserdam een tweede verdachte aangehouden van de schietpartij in de Amerstraat in Breda. Dat gebeurde 's morgens door een speciaal arrestatieteam. Formeel wordt de man verdacht van betrokkenheid bij de vuurwapengeweld. Mogelijk is hij de man die het 25-jarige slachtoffer heeft neergeschoten.

De tweede verdachte van het schietincident, een 26-jarige man uit Dordrecht, is woensdag door de rechter-commissaris in verzekering gesteld. Hij raakte in de schermutseling gewond aan zijn been, vermoedelijk door een afgezwaaide kogel.

Ripdeal

Het lijkt erop dat de twee Zuid-Hollanders het slachtoffer bij de flat aan de Amerstraat hebben proberen te beroven van drugs, een zogeheten ripdeal. In de flatwoning van de man en zijn vriendin vond de politie een flinke hoeveel softdrugs. Of de recherche nog meer verdachten op het oog heeft, is niet duidelijk.

Bij de schietpartij raakte het slachtoffer zwaar gewond door acht schoten van dichtbij in buik, arm en been. Hij en zijn vriendin werden aanvankelijk ook aangehouden maar zijn dinsdag in vrijheid gesteld. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis in Breda.

Auto en huiszoeking