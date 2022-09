Tweede stap in strijd tegen tweedeling: ‘We maken van Breda in één generatie een betere stad’

BREDA - Dat Breda kampt met een groeiende tweedeling was bekend, nu is ook opgeschreven hoe die kloof moet worden aangepakt en wat het resultaat moet zijn. In 2040 moet elke Bredanaar kunnen rekenen op een ‘leefbaar inkomen’ en ‘goede woonruimte in een fijne buurt’.

Ook moet iedereen ‘de kans krijgen om te kunnen worden wie hij of zij wil zijn’.

Dat staat in het pas gepresenteerde tweede deel van het Pact van Breda. Onder de noemer ‘Samen voor een beter Breda’ wordt een volgende stap gezet in de aanpak van de kloof die is gegroeid tussen arme en rijke wijken: het project Verbeter Breda.

Onderzoek

Het eerste deel van het ‘pact’ stond in het teken van onderzoek: aan de hand van tientallen gesprekken werd uitgezocht hoe de kloof er uit ziet en welke problemen die tweedeling met zich meebrengt.

Dat er iets niet in orde was, is nu wel duidelijk. Daarom wordt in het tweede deel van het pact de vraag beantwoord: wat moet er anders? Burgemeester Paul Depla vat het antwoord als volgt samen: ,,We willen van Breda in één generatie een betere stad maken.’’

Onbegrip en een gevoel van onveiligheid

Het gaat niet alleen om geld, ook al staat een leefbaar inkomen bovendaan de prioriteitenlijst. Ook belangrijk is dat iedere Bredanaar in 2040 kan rekenen op ‘goede woonruimte in een fijne buurt’. Dat is in ieder geval een omgeving waar ‘aandacht’ is voor mensen die er al wonen maar ook voor nieuwkomers.

Quote Vaak is er in een buurt geen goede begelei­ding als daar kwetsbare mensen of spoedzoe­kers komen wonen Pact van Breda

,,Vaak is er in een buurt geen goede begeleiding, als daar kwetsbare mensen of spoedzoekers komen wonen’’, aldus het pact. ,,Dat leidt soms tot onbegrip en een gevoel van onveiligheid.’’

Tegenslag

Verder moeten alle kinderen en jongeren in 2040 ‘kunnen worden wie ze willen zijn, zonder dat het uitmaakt waar in Breda je woont’. Dat betekent onder andere dat kinderen zich kunnen ontwikkelen buiten de muren van hun school. En dat ze leren om te gaan met tegenslag.