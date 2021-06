Tweede prik AstraZeneca kan in West-Brabant al na zes weken: ‘Eerder gevaccineerd dan gedacht’

Man (18) scheurt met 187 kilometer per uur voorbij lasercon­tro­le op A16 bij Prinsen­beek

9 juni PRINSENBEEK - Een 18-jarige automobilist uit Dordrecht hield het gaspedaal iets te hard ingedrukt toen hij in de nacht van dinsdag op woensdag over de A16 reed. Met een snelheid van ruim vijftig kilometer meer dan is toegestaan scheurde hij voorbij een politiecontrole. Dankzij die actie is hij zijn rijbewijs nu kwijt.