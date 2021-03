Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt signeert boeken op afspraak in Breda

BREDA - Winkels mogen weer op afspraak klanten ontvangen en dus kan er ook weer op afspraak een signeersessie worden bezocht. Bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers was maandag dan ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op bezoek. In zijn laatste boek maakt hij zich hard voor een nieuw sociaal contract tussen burger en overheid.

Dat een signeersessie op anderhalve meter afstand niet ideaal is, hoef je eigenaar René Hollaers niet uit te leggen. Het is al maanden stil in zijn winkel en evenementen als deze houden zijn toko nog enigszins in de publiciteit. ,,We willen een beetje reuring in de zaak, want het is ontzettend moeilijk om de boel momenteel gaande te houden”, zegt Hollaers.

Politici weten de weg naar Van Kemenade & Hollaers goed te vinden, eerder kwamen Klaas Dijkhoff en Lodewijk Asscher al langs. Over het stemadvies van Hollaers kan dan ook geen misverstand bestaan. ,,We zijn voor alle partijen, als ze maar boeken verkopen.”

Gesprek

Pieter Omtzigt zelf ziet wel de meerwaarde van kleine signeersessies. Bovendien mist hij momenteel sowieso het gesprek met de Nederlandse kiezer. ,,Ik denk dat de campagne mat is begonnen, terwijl er ook veel te bediscussiëren valt over de corona-aanpak of de crisis in de volkshuisvesting.”

Politiek middenveld gemarginaliseerd

In zijn boek Een nieuw Sociaal Contract, wijst Omtzigt eveneens op het gevaar van een overheid die blind vaart op abstracte modellen. Tegelijkertijd is het maatschappelijk middenveld in Nederland volgens de politicus volstrekt gemarginaliseerd. ,,Burgers verenigen zich misschien wel in Nederland, maar zitten daardoor ook vaak aan het subsidie-infuus.”

Een boodschap die Thijs de Jonge erg aanspreekt. De man is sinds de toeslagenaffaire sowieso onder de indruk van het uithoudingsvermogen van Omtzigt. ,,Hij was vasthoudend in de toeslagenaffaire en heeft dingen echt aan de kaak gesteld.” Even later schrijft het Tweede Kamerlid een extra alinea in het boek van de fan. De stem van deze De Jonge kan Omtzigt dan ook haast niet meer ontgaan.