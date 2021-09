Tweede Kamer kritisch over aanstelling nieuwe commissaris Amphia

Swim to Fight Cancer in De Kuil in Prinsen­beek: al zeker 184.500 euro bij elkaar gezwommen

9:41 Swim to Fight Cancer heeft tot en met het weekend 184.500 euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie na afloop van het evenement bekend. De sponsorwedstrijd was voor de tweede keer in Breda. In 2019 was de grootse eerste editie in de singels en de Haven.