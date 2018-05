Tweede FietsFiesta in Breda viert 'passie voor de fiets'

Grote actie tegen No Surrender door Brabantse politie: vijf arresta­ties, tipgever beveiligd

10:01 BREDA/ALMERE - Bij een politieactie in Almere en Hilversum heeft de Brabantse politie vijf mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel. Vier zijn lid van motorclub No Surrender in Almere, de vijfde heeft volgens de politie nauwe banden met de motorclub. Het gaat om vier mannen van 23, 29, 30 en 42 jaar uit Almere en een 46-jarige man uit Hilversum.