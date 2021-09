Tweede editie Dorpsmaaltijd Teteringen: gezellig samen eten en genieten

Arjen van Drunen niet alleen wethouder, maar ook lijsttrek­ker voor PvdA Breda

14:21 BREDA - Arjen van Drunen, nog maar net voorgedragen als wethouder in Breda, gaat ook de kar trekken voor de PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden. Totdat de in Teteringen woonachtige sociaal-democraat op 30 september Miriam Haagh opvolgt, is hij fractievoorzitter van de PvdA in Breda.