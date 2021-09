Tweed Ride in Breda: Terug naar het Interbellum, naar de jaren ‘20

BREDA - ,,Met de Tweed Ride is het áltijd warm”, puft organisator Paul van der Blom met een grote grijns nog na. Logisch, de circa honderd deelnemers lijken zo weggelopen uit de jaren ’20, waarbij met name voor de heren het tweed giletje, colbertje of hoofddeksel bijna essentieel is. En ja, deze stof is warm.

Bij de Tweed Ride draait het voornamelijk om de kleren. Dat er ook wat velocipedes meerijden is niet verwonderlijk; het merendeel van de deelnemers is fanatiek, bezoekt vaker dit soort evenementen en heeft een voorliefde voor die tijd tussen de twee wereldoorlogen. Eigenlijk is een deelnemer met zijn OV-fiets een vreemde eend in de bijt.

De Tweed Ride is een evenement dat op steeds meer plekken, wereldwijd, georganiseerd wordt. Het breidt zich uit als een olievlek; in Breda is dit de derde editie. ,,Wij hebben in 2009 eens meegedaan in Londen, met duizend man”, glimlacht Arie Oudhof uit Maartensdijk. De zestiger is hier samen met zijn vrouw Marianne. ,,Ik heb gewoon iets met oud, vind het interessant. Ik verzamel al vijftig jaar; van oude auto’s en fietsen tot kleding. Het leuke van dit evenement is dat hier alle leeftijden komen. Op sommige beurzen ligt de leeftijd hoog.”

Kleding

Hoe beter je kijkt, hoe meer verschillen onderling waarneembaar zijn. De één zweert bij kleding uit het Interbellum, de ander draagt weliswaar kleding dat erop geïnspireerd is, maar toch echt later gemaakt is. Weer een ander leek het eigenlijk gewoon eens leuk om mee te rijden. ,,We hebben wat samengesteld uit onze kledingkasten, maar ik zie nu dat mijn jurk eigenlijk veel te fel roze is”, wijst deelneemster Greetje op de toch veelal doffe kleuren.

Toch is dat niet erg, vindt Mark Davids van Club Interbellum, een vereniging met een voorliefde voor dat tijdperk. ,,Iedereen moet zoiets vooral voor zichzelf invullen. Niemand beoordeelt elkaar. Bij ons is iedereen ook anders, met ieder eigen interesses”, legt hij uit. ,,Het is een hobby, waarbij het jaren duurt voordat je echt je eigen stijl te pakken hebt.”

Volledig scherm Een bonte stoet goed geklede heren en dames vertrok vanaf de Houtmarkt voor een Tweed Ride door Breda en omgeving. © Pix4Profs / Johan Wouters