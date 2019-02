‘Twee weken voor zijn overlijden sprak ik paardenman Jan van Beek voor het laatst’

Jan van Beek was de KNHS eventing bondcoach voor Junioren en Young Riders. Hij overleed afgelopen zomer onverwachts aan de complicaties volgend op een aneurysma. De Rijsbergenaar trainde ook Meggy van den Akker (22) uit Etten-Leur, maar was voor haar veel meer dan enkel haar trainer/coach. ,,In 2012 werd Jan mijn trainer, die mij eenmaal per week de kneepjes leerde en mij de liefde voor eventing bijbracht.”



Ze reed al jaren paard, maar de echte ommekeer kwam in 2013. ,,We waren op zoek naar een geschikt paard voor mij, omdat ik wilde meerijden met de jeugd. Een laatste mogelijkheid voor een aankoop ketste op het laatste moment af. 'Ja', zei Jan toen lachend, 'dan moet ik Troy maar verkopen aan jou.' Het was zijn lievelingspaard, zijn oogappeltje, waarmee hij tijdens het testevent in 2007, een jaar voor de Olympische Spelen, furore had gemaakt. Jan had Troy helemaal zelf opgeleid en hij was de enige die erop reed."