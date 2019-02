Twee vrouwen lichtgewond na ongeluk op kruising in Breda

De meest opmerkelij­ke Big Bro­ther-momenten uit het verleden

13:56 Big Brother keert mogelijk terug op de buis. Voor velen zal dit warme herinneringen oproepen. Het was een van de eerste echte realityprogramma's waarbij de deelnemers, opgesloten in een huis, dag en nacht gevolgd werden. In een tijd zonder mobieltjes en social media zorgde dit voor een hoop reuring in het land. Weet je nog? Kelly die transseksueel bleek te zijn en “Ff knuffelen" - Ruud? Hier de meest opmerkelijke Big Brother momenten op een rij.