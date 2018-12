Twee voetgangers gewond na aanrijding in Breda

Video Unieke kerststal­len in Rijsbergse Sint Bavokerk

25 december RIJSBERGEN - Alleen het aantal van 250 is indrukwekkend, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de variatie. Wat wel steeds hetzelfde is, is het hoge aantal bezoekers. De jaarlijkse kerststallenshow in de Rijsbergse Sint Bavokerk, trok eerste kerstdag weer honderden bezoekers.