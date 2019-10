Twee uur vertraging op A16 Breda richting Rotterdam na ongeval bij Zevenbergschen Hoek

COLUMN Hoppa: in één keer drie hectare groen er bij in de stad

9:53 In maart vond op het stadhuis in Breda een ‘Internationaal Mussencongres’ plaats. Ik ben er even binnengelopen en zag dat het congres bestond uit een dozijn vogelkenners uit diverse Europese landen. Liefhebbers, dat was me gelijk duidelijk. Het ontbrak nog maar net aan een verrekijker om hun nek.