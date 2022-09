Twee uur gymles kan in Breda wel eens een probleem worden: niet genoeg gymleraren en te weinig sportlokalen

Bra­vis-arts vluchtte als puber uit Afghanis­tan: ‘Mijn ouders wilden niet dat ik een geweer moest dragen’

BERGEN OP ZOOM - Parweez Koehestanie (40) is medisch specialist in het Bravis ziekenhuis, maar sloeg op aandringen van zijn ouders als puber alleen op de vlucht vanuit Afghanistan. ,,Nu ik zelf een zoontje heb, zie ik pas hoeveel moed er nodig is om je eigen kind weg te sturen.”

21 september