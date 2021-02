Twee uur aanschuiven in de rij voor milieustraat Breda: ‘De situatie wordt schrijnend’

update + video Moeder (35) overlijdt aan zware verwondin­gen in Bredase woning, man (38) uit Dordrecht opgepakt

21 februari BREDA - De politie heeft zaterdagmiddag in een woning aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda een zwaargewonde vrouw (35) aangetroffen. Hulpdiensten hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar ze is ter plaatse overleden. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Een 38-jarige man uit Dordrecht is aangehouden. Hij wordt zondag verhoord.