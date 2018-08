Twee treinen gestrand tussen Rotterdam en Breda door defecte trein

NAC-supporters gaan de singel in met nieuw ludiek evenement

13:02 BREDA - 'Wij gaan de singel in'. De naam van een nieuw ludiek evenement van NAC-supportersgroepen B-Side Rats en Breda Locos laat weinig aan de verbeelding over. Op zondagochtend 16 september gaan een kleine 200 supporters, juist: de singel in.