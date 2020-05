Twee te laat bezorgde brieven zitten bouw 102 woningen Zundert in de weg

Twee bosbrand­jes in Al­pen-Chaam, politie onderzoekt brandstich­ting

15:18 ALPHEN-CHAAM - In een bos aan de Putvenweg in Chaam en aan de Fransebaan in Alphen woedden maandagmiddag rond 14.00 uur twee brandjes. De brandweer had beide branden snel onder controle.