Twee schietpartijen in een nacht in Breda, politieheli speurt naar daders

Over Zundert en wat Zundert tot Zundert maakt

5 januari ZUNDERT - Zundert? Zundert is hecht, heeft een enorm rijk verenigingsleven, telt meer evenementen dan weken in het jaar en kent buurtschappen waar vriendschappen voor het leven worden gesloten. En dat niet alleen: ,,Maatschappelijk ondernemerschap en een mentaliteit van doorpakken. Dat zit hier in het bloed", aldus burgemeester Leny Poppe-Looff. Dat is het DNA van de gemeente Zundert.