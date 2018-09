Twee rijstroken dicht op A58 tussen Breda en Tilburg

Bredase 'Blind Walls' maken kans op prestigieu­ze prijs

12:26 BREDA - De Blind Walls Gallery in Breda is genomineerd voor twee Street Art Awards. De organisatie als geheel is genomineerd in de categorie ‘Local Initiative’. De vlinderschildering van de Franse kunstenaar Mantra in de wijk Tuinzigt maakt kans op de op de prijs ‘Best Mural’.