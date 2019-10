Twee puppy's verdronken in vijver in Breda, derde pup overleeft

Enorm drugslabo­ra­to­ri­um Rijen: Freddy T. moet 7,5 jaar de cel in

12:52 RIJEN/BREDA - Freddy T. (38) is dinsdag door de rechter in Breda veroordeeld tot een celstraf van 7,5 jaar. Vader en zoon runden een enorm drugslaboratorium in de Vincent van Goghstraat in Rijen.