Twee personen in Breda aangehouden voor mogelijke bedreiging met vuurwapen

Dorst krijgt bewoners­plat­form

9:27 DORST - Bewoners van Dorst kunnen straks weer makkelijker meepraten over allerlei ontwikkelingen in het dorp. Eind september wordt er na maanden voorbereiding een bewonersplatform opgericht. ,,Dan zitten we weer aan tafel bij de gemeente als het om Dorst-Oost gaat of over verkeersplannen en leefbaarheid.”