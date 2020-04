Twee panden in Baarle-Nassau gesloten na drugsvondst, nog drie verdachten vast

Aanbod betaalbare woningen droogt verder op in Breda, helft aanbod kost meer dan 550.000 euro

10:24 BREDA - Het aanbod aan betaalbare woningen droogt verder op in Breda. In het eerste kwartaal van 2020 had nog slechts een op de tien beschikbare woningen een vraagprijs onder de 250.000 euro, terwijl de helft van het aanbod voor 550.000 euro of meer te koop staat.