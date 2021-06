Twee nieuwe landmarken in Lage Vuchtpolder

Heemkunde­kring mikt op jeugd via fotowed­strijd ‘Jong op de Grens’

26 juni BAARLE-NASSAU - Heemkundekring Amalia van Solms in Baarle-Nassau streeft naar verjonging. Om die reden heeft de kring in samenwerking met de gemeente een fotowedstrijd in het leven geroepen: ‘Jong op de Grens’.