Twee Muziekdemonstratie zaterdag eerder van start

600 jaar elisabethsvloed Een draaikolk van verhalen; in Op Drift voel je 600 jaar kracht van het water

GEERTRUIDENBERG - 600 Jaar na de Sint Elisabethsvloed en het ontstaan van de Biesbosch is de kracht van het water actueler dan ooit. De expositie ‘Op Drift’ in de Geertruidskerk neemt je mee in de stroom van vechten en overleven.

13:04