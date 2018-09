Twee muurschilderingen Blind Walls Gallery verdwijnen in één week: 'Breda verandert nu eenmaal'

BREDA - De muurschildering van het Belgische collectief Hell'O verdwijnt uit het straatbeeld van Breda. Een aangelegen pand in de Bleekstraat wordt woensdag namelijk gesloopt, waardoor het kunstwerk het niet overleeft.

Daarmee is het einde in zicht van de kleurrijke schildering, die in 2016 op de muur werd aangebracht. Het is niet de eerste muurschildering in de Bleekstraat van Blind Walls Gallery, een soort museum op straat, die verdwijnt.

Eerder deze week werd een schildering van David Bowie, iets verderop in de straat, weggehaald. Wegens de bouw van een nieuwe winkel ging deze muur tegen de grond. En de schildering daarmee ook.

Op naar de honderd

Niek Nellen, marketeer van Blind Walls Gallery, baalt van de verdwijningen. "Veel jeugd poseert voor het werk, gingen er de voorbije manaden mee op de foto. Het is jammer dat de schildering verdwijnt, maar ook logisch, want de stad verandert nu eenmaal. Maar het is een hele mooie, dus dat is jammer."

Treuren doet hij niet. Vooral niet met de gedachte dat de honderdste muurschildering van Blind Walls Gallery in zicht is. Nou ja, in zicht. "We hopen over twee jaar op honderd muurschilderingen te zitten. Er komen er jaarlijks zo'n tien à vijftien bij, maar er verdwijnen er ook weleens", vertelt hij.