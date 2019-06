Twee motorrijders vliegen uit de bocht op A58 bij Breda

Fietsers en joggers in West-Bra­bant opgepast: boze buizerds beschermen hun nest

7:02 In het hele land duiken berichten op over ‘terrorbuizerds’ die wandelaars en fietsers aanvallen. Het broedseizoen is al even bezig en dat betekent dat de roofvogels territoriaal kunnen worden. Een jogger die net iets te fanatiek voor een nest van de buizerd rent, moet oppassen.