Twee militairen van KMA in Breda verdacht van handel in harddrugs

Scholen uiten kritiek op oproep Veilig­heids­re­gio om open te blijven

12:08 De oproep van de Veiligheidsregio's om scholen in Brabant open te houden om zo verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, is bij veel docenten in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Dit maatschappelijk probleem wordt weer op ons bordje gelegd, alsof scholen het al niet zwaar genoeg hebben.’